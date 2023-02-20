Мужчину из Ижевска подозревают в мошенничестве при аренде приставок на 236 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в серийном мошенничестве задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Схема мошенничества у ижевчанина была предельно проста. Он брал в аренду игровые приставки и не возвращал их. Затем мужчина продавал технику на сайтах бесплатных объявлений, а деньги тратил на себя. Таким образом он незаконно обогатился на 236 тысяч рублей. Сейчас известно о четырех таких преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Отметим, что ранее ижевчанин уже был судим.

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