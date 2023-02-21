Погода в Ижевске на 21 февраля: снег и до -10 градусов

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 февраля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, этой ночью к территории республики подошла зона осадков. Поэтому ожидается снег, местами умеренный.
На дорогах сохраняется гололедица – будьте внимательными.
Днем температура воздуха составит -8…-10°С.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 738 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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