В деревне Удмуртии из-за печки сгорели 18 куриц и 2 петуха

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«Петухов жалко, такие красивые были!», – именно так вздыхала жительница Удмуртии, после того как пожарные потушили курятник в деревне Гоголи Камбарского района. Пожар произошел в ночь на 20 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Курятник отапливался печью. Но она дымила, о чем постоянно говорили хозяину подсобного помещения нанятая для присмотра за птицей супружеская пара. Но владелец кур, который жил в Камбарке, все откладывал ремонт на потом.

Днем в воскресенье 19 февраля женщина, как обычно затопила печь и накормила куриц. А ночью ее муж проснулся от непонятного гула. Он вскочил с кровати, посмотрел в окно и увидел горящие постройки.

«Он быстро разбудил жену, велел бежать звонить по таксофону пожарным, оделся и начал закидывать загорающийся сарай снегом», – говорится в сообщении ведомства.

Но огонь быстро сделал свое дело. Сгорели курятник с 18 курицами и 2 петухами и кровля сарая.

По предварительным данным причиной пожара стали трещины в печи.

Отметим, с 13 по 19 февраля произошло 32 пожара. 9 из них были из-за неисправности печей, 7 пожаров из-за короткого замыкания электропроводки.

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