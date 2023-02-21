Как будут работать больницы Ижевска в праздничные дни

Минздрав Удмуртии поделился графиком работы больниц в выходные дни Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии и в Ижевске составлен график работы больниц в ближайшие праздничные выходные – с 23 по 26 февраля, а также 8 марта. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Итак, 23 февраля и 8 марта – это выходные дни. Но в эти дни с 08:00 до 14:00 можно придти в детскую поликлинику и детскую стоматологическую поликлинику.

24 февраля взрослые, детские поликлиники и детская стоматология будут работать по режиму субботнего дня – с 08:00 до 14:00.

25 февраля взрослые поликлиники откроются в 08:00 и закроются в 14:00. Работа детской амбулаторно-поликлинической службы будет организована в режиме субботнего дня с 08:00 до 14:00. Детская стоматология работает в режиме выходного дня: с организацией оказания неотложной медицинской помощи.

26 февраля детям окажут неотложную медпомощь в стоматологии по режиму выходного дня, как и в обычных поликлиниках - с 08:00 до 14:00.

В колл-центр Минздрава Удмуртии можно будет позвонить 24, 25, 26 февраля с 08:00 до 14:00 по тел. 8-800-100-24-47.

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