Школьники Удмуртии определились со списком предметов для сдачи ЕГЭ

Выпускники выбирают математику, информатику и обществознание Фото: Архив КП

Школьники 11-классов в Удмуртии определились со списком предметов для сдачи ЕГЭ. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

Всего экзамены в этом году будут сдавать 6 356 школьников. Самым популярным предметом по-прежнему остается профильная математика. Ее выбрали 3 069 человек, что более 48% от всех сдающих. Также выпускники выбирают обществознание (43%), информатику (25%) и биологию (21%). 16,7% школьников выбрали физику и около 16% – историю.

Более 12% заявок зарегистрировали на сдачу ЕГЭ по иностранным языкам. Среди них 760 – английский язык, 9 – немецкий язык, 1 – испанский и 1 – китайский.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО Никитой Изместьевым

Водитель «Тойоты» насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Ижевске

Завод «Лада Ижевск» за 2022 год снизил выручку на 3,6 млрд рублей