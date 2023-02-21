Автобусы в Ижевске изменят расписание движения на время февральских праздников

Делимся изменениями в расписании Фото: Архив КП

С 23 по 26 февраля в расписание движения автобусов в Ижевске внесут изменение. Об этом сообщает пресс-служба дорожного предприятия.

23 февраля на городских маршрутах автобусы будут ходить по расписанию субботы, а 24, 25 и 26 февраля – по расписанию воскресенья.

Пригородные автобусы №302, 312, 314, 318, 320, 324, 331, 358 и 373 с 23 по 26 февраля выйдут на свои маршруты по расписанию выходных. Автобусы №362 и №356 23 февраля будут курсировать по расписанию субботы, а 24, 25 и 26 февраля – по расписанию воскресенья. Маршруты №305, 313 и 338 будут работать по расписанию выходных только 23 и 26 февраля, в остальные дни – как обычно. И совсем без изменений будут работать автобусы №309, 128 (312+128), 374 (312+374), 317, 322 и 326.

Напомним, что изменение в графике работы в выходные дни также произошли и в медучреждениях. Ранее мы уже писали об этом.

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