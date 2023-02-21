Заведующего больницы в Глазове обвиняют во взяточничестве за проведение операций

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

62-летнего заведующего отделением больницы в Глазове обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Известно, что 8 октября 2021 года и 3 декабря 2022 года мужчина брал взятки с пациенток. За 15 тысяч рублей с каждой он проводил хирургические операции.

Следователи опросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы, а также просмотрели медицинскую документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, получение взятки». Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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