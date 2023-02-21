Два дома загорелись в Удмуртии из-за неисправных дымоходов

Обошлось без пострадавших Фото: Мария Бакланова

20 февраля в Удмуртии из-за неисправных дымоходов загорелись сразу два дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В 9:10 в деревне Бисул Кучес загорелся частный дом. Пламя повредило потолок. К счастью возгорание удалось вовремя потушить. В этом пожарным помогала добровольная дружина. По предварительным данным, дом загорелся из-за трещины в дымоходе печи.

В 16:28 в деревне Юньга загорелся еще один дом и снова из-за неисправности дымохода. Огонь повредил потолочное перекрытие. Дом загорелся из-за несоответствия размеров разделки перекрытия здания, сооружения от дымовой трубы в доме.

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