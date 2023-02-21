Гороскоп на день: 22 февраля Овны смогут исполнить мечту детства, а Водолеи избавятся от мусора

Не всякое предложение может принести счастье Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Сердечные привязанности могут стать отличным мотиватором для открытия новых горизонтов. Не исключена возможность исполнить мечту детства.

ТЕЛЕЦ

Семейные узы помогут справиться со стрессом и разобраться в напряженной ситуации, связанной с делами.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит гнаться за материальными благами. Расслабьтесь. Отправляйтесь на прогулку и получите дозу позитивной энергии от встречи с настоящими друзьями.

РАК

Удача и счастье ворвутся в вашу жизнь с первыми лучами солнца. Сегодня отличное время, чтобы начать общение с тем, кто вам действительно нравится. Не мешкайте.

ЛЕВ

Страхи и сожаления отойдут в сторону. Вам удастся обрести достаточно терпения, чтобы справиться с трудностями. Доверьтесь своему сердцу.

ДЕВА

Семейные ссоры и недопонимания сгладятся перед материальной составляющей вашей жизни. Неожиданная прибыль не заставит себя ждать.

ВЕСЫ

Долгожданное предложение руки и сердца может быть омрачено неожиданным открытием. Прежде чем дать свой ответ, взгляните на своего партнера трезвым взглядом. Он не тот, кем кажется.

СКОРПИОН

Непредвиденные задачи в работе заведут вас в тупик. Чтобы выйти из кризиса, не бойтесь спрашивать совета у старших товарищей.

СТРЕЛЕЦ

Опустошение станет для вас стимулом искать новые крепкие связи и надежных партнеров. Вы вновь ощутите жажду жить, любить и быть любимым.

КОЗЕРОГ

Смелость и экстравагантность помогут вам в развитии и новых отношений. Но не забывайте о семье. Ваши корни помогут отыскать недостающие силы в критической ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Стремление удержать в своих руках то, что вам не принадлежит, ухудшит ваше нервное состояние. Пришла пора избавиться от мусора. Вы сильная личность, которая способна добиться всего своими силами.

РЫБЫ

Вам удастся на себе ощутить всю любовь этого мира. Но будьте осторожны. Обретенное вами счастье станет причиной чужой зависти.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Удмуртии жалуются на проблемы с ревакцинацией против коронавируса

По факту смертельного ДТП с 9-летним ребенком в Ижевске возбуждено уголовное дело

Более 16 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю