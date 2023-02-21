За минувшие сутки в Удмуртии выявили 145 случаев заражения коронавирусом

97 из 145 больных выявили в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 21 февраля по республике выявили еще 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 14 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 97 больных выявили в Ижевске. 46 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 14 детей до 14 лет и 31 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 9,78 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, в последнее время жители региона стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.

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