Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась в январе

Инфляция замедлилась до 12,77% Фото: Ульяна Колмогорова

В январе инфляция в Удмуртии замедлилась до 12,77%, это на 0,06% меньше чем в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Тем не менее показатель региона остается выше среднего по России и ПФО – 11,77% и 11,71% соответственно. На динамику инфляции в Удмуртии повлияли расширение предложения на отдельные продовольственные товары и сдержанная активность потребителей.

Так, прирост цен на продукты за январь составил 10,84%, в декабре – 10,97%. Снизились цены на зерновые и сою на внутреннем рынке. Повлиял на это рекордный урожай прошлого года. Напомним, хлеборобы Удмуртии собрали 937 тысяч тонн зерна.

На непродовольственные товары прирост цен составил 13,38%, в декабре – 13,75%. Это связано со сдержанной активностью потребителей. В том числе на это повлияли ограничения по экспорту.

На 14,68% увеличился прирост цен на услуги. Специалисты объяснили это сменой стоимости некоторых из них. К примеру, из-за издержек перевозчиков была увеличена стоимость проезда в общественном транспорте.

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