Путин предложил увеличить меры социальной поддержки жителей страны

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Президент России Владимир Путин предложил увеличить меры соцподдержки жителей страны. Об этом он заявил об этом в ходе послания Федеральному собранию.

В первую очередь Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 рублей.

«С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на 10%. Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5%», – сказал президент.

Также Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета с 50 тысяч до 110 тысяч в год. А по расходам на собственное обучение и на лечение – со 120 до 150 тысяч рублей.

Помимо это президент выступил с предложением освободить от уплаты налога на жилье семьи, в которых есть 2 и более детьми.

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