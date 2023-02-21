В Госдуме поддержали идею о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших

Фонд будет оказывать адресную помощь Фото: Мария Бакланова

В Госдуме оценили идею Владимира Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Об этом сообщает RT.

Фонд будет оказывать адресную помощь. Все нуждающиеся получат те услуги, которые им необходимы.

«Это уникальное решение. Уже неоднократно поднималась тема о том, как государство может централизованно и системно помогать нашим воинам, семьям мобилизованных, ветеранам боевых действий и тем семьям, чьи мужчины ушли из жизни», – сказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

При этом, фонд не будет отменять действия тех служб, которые уже работают с военнослужащими. Бойцам окажут психологическую и социальную помощь, а также медпомощь. Кроме того, мужчинам помогут с трудоустройством и получением допобразования.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Удмуртии жалуются на проблемы с ревакцинацией против коронавируса

По факту смертельного ДТП с 9-летним ребенком в Ижевске возбуждено уголовное дело

Более 16 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю