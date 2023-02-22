Погода в Ижевске на день: 22 февраля в городе небольшой снег и до -11°С

Не болейте!
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше -8°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3 м/с. Ночью температура опустится до -11°С.
Хорошего вам дня!
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