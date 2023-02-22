Погода в Ижевске на день: 22 февраля в городе небольшой снег и до -11°С

Не болейте! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -8°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3 м/с. Ночью температура опустится до -11°С.

Хорошего вам дня!

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