До Буммаша в Ижевске не идут трамваи №2, 5, 7, 8, 9

О причинах задержки транспорта не сообщается Фото: Архив КП

С 17:25 от улицы Тимирязева до Буммаша нет движения трамваев №2, 5, 7, 8, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

2 маршрут: Ул. Промышленная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Ленина - ул.Промышленная;

5 маршрут: Ул. Огнеупорная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Тимирязева - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Огнеупорная;

7 маршрут: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева;

8 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок;

9 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева.

О причинах задержки транспорта не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Удмуртии жалуются на проблемы с ревакцинацией против коронавируса

По факту смертельного ДТП с 9-летним ребенком в Ижевске возбуждено уголовное дело

Более 16 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю