Жилой дом загорелся в Удмуртии из-за короткого замыкания проводов в холодильнике

Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра Фото: Мария Бакланова

21 февраля примерно в 14:23 в селе Гольяны загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя задело холодильник, внутреннюю отделку и вещи жильцов. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.

По предварительным данным, дом загорелся из-за короткого замыкания в холодильнике.

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