Жилой дом загорелся в Удмуртии из-за короткого замыкания проводов в холодильнике

Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра
Фото: Мария Бакланова
21 февраля примерно в 14:23 в селе Гольяны загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пламя задело холодильник, внутреннюю отделку и вещи жильцов. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.
По предварительным данным, дом загорелся из-за короткого замыкания в холодильнике.
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