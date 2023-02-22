На 10 лет отправили в колонию наркосбытчика из Ижевска

Приговор в законную силу не вступил Фото: Архив КП

В Ижевске за попытку продажи наркотиков осудили 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Осенью прошлого года мужчина начал продавать наркотики. В Октябрьском районе города он купил партию запрещенных веществ из 15 свертков. Ижевчанин собирался продавать их через закладки.

Суд отправил мужчину в колонию строго режима на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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