На 10 лет отправили в колонию наркосбытчика из Ижевска

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Архив КП
В Ижевске за попытку продажи наркотиков осудили 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Осенью прошлого года мужчина начал продавать наркотики. В Октябрьском районе города он купил партию запрещенных веществ из 15 свертков. Ижевчанин собирался продавать их через закладки.
Суд отправил мужчину в колонию строго режима на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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