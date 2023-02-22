Женщина из Удмуртии зарезала мужа ножом

Уголовное дело направили в суд. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Игре по обвинению в убийстве мужа осудят 51-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

5 декабря пьяные супруги поссорились. Женщина схватилась за нож и ударила мужа. В результате полученного ранения мужчина скончался.

Следователи осмотрели место убийства, назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей. Уголовное дело по статье «Убийство» направили в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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