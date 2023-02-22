Центральную избирательную комиссию Удмуртии переименовали

«За» проголосовали 42 депутата. Фото: Госсовет Удмуртии

22 февраля депутаты госсовета Удмуртии на очередной сессии приняли правки в региональную Конституцию. Изменения внесли в закон об избирательной комиссии региона.

Так, название ЦИК региона изменили, убрав из него слово «центральная». Теперь избирком республики официально называется «Избирательная комиссия Удмуртии». «За» смену названия проголосовали 42 парламентария, «против» – всего один.

Напомним, что закон был рассмотрен на заседании постоянной комиссии Госсовета. Решение было принято по рекомендации ЦИК России. Отметим, что новый закон не требует дополнительных финансовых средств из бюджета.

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