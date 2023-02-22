Работающих на непостоянной основе депутатов госсовета Удмуртии освободили от обязанности предоставлять сведения о доходах

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

С 1 марта 2023 года работающие на непостоянной основе депутаты госсовета Удмуртии перестанут предоставлять сведения о доходах. Такое решение приняли парламентарии региона на очередной сессии.

Так, депутаты будут подавать декларации только если за год они совершали сделки, сумма которых превышала их доходы на последние три года. Сообщить о том, что сведения о доходах подаваться не будут нужно до 1 апреля. Председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Петр Фомин объяснил, что поправки внесли из-за изменений федерального законодательства.

В то же время декларации работающих на постоянной основе депутатов будут анонимно публиковаться на сайте госсовета. Т.е. сведения будут обезличенными и определить по ним личность депутата будет невозможно.

Соответствующие изменения внесли в законы «О Госсовете» и «О статусе депутата Госсовета Удмуртии».

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