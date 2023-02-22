Гороскоп на день: 23 февраля Рыбы окажутся в плену эмоций и страстей, а к Скорпионам нагрянут неожиданные гости

Ваша судьба только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг. У кого как начнутся длинные выходные?

Овен

Что-то может изменить ваше отношение к кому-то из знакомых. Возможно, в связи с этим поменяются и планы на сегодняшний день. Но все изменения будут к лучшему. В итоге, вы проведете выходной не так, как собирались, а гораздо интереснее.

Телец

Вас ожидает настоящий праздник живота. Вас либо от души угостят, либо вы сами захотите чего-нибудь вкусненького и не сможете себе отказать. Но ладно уж, один раз можно! Но потом лучше устроить разгрузочный день и хорошенько подвигаться.

Близнецы

Вас ожидает какое-то путешествие и море впечатлений. Возможно, все получится спонтанно, но вы точно не пожалеете. Сегодня вы можете позволить себе немного осознанного экстрима. Главное, позовите с собой друзей или любимого человека.

Рак

Кто-то попросит у вас помощи, вероятнее всего, в бытовых делах. Не очень празднично, но зато будет возможность сделать что-то хорошее. Заодно вы сможете сблизиться с тем, кому помогаете, и откроете этого человека с новой стороны.

Лев

За вами пристально наблюдают. Поначалу это может доставлять чувство дискомфорта, но затем вы поймете, что злого умысла в действиях наблюдателей нет, скорее даже наоборот. Вы успокоитесь и специально начнете демонстрировать свои лучшие качества, чтобы вами восхищались еще больше.

Дева

Сегодня вам следует особенно внимательно отслеживать сигналы, которые будет посылать вам вселенная. А еще вам нужно поберечь здоровье – физическое и душевное. Не перенапрягайтесь и воздержитесь от чрезмерных развлечений.

Весы

Вы совершите некое достижение, которое даст вам повод гордиться еще много дней. О нем могут даже не узнать окружающие, но вам хватит и того, что вы сами будете довольны. Однако не стоит зацикливаться на себе, найдите время для родных и второй половинки.

Скорпион

Не исключено, что к вам нагрянут гости, которых вы не ждете. Не переживайте, они не будут придираться к качеству приема, но принесут в ваш дом немного веселья и душевной теплоты. Главное, сами не заморачивайтесь. Лучше закажите готовой еды и достаньте настолки.

Стрелец

Вам жизненно необходимо дать себе больше отдыха. Проведите этот день так, как удобно вам, постарайтесь не волноваться по пустякам и хорошенько выспитесь. И ограничьте общение с людьми, которые вам неприятны.

Козерог

Вас ожидает некий приятный сюрприз. От милой безделушки, полученной в подарок, до внезапной вечеринки, на которую вы не собирались, но оказались в самом ее центре. Вечер звезды советуют провести в семейном кругу.

Водолей

День пройдет второпях, вам захочется везде успеть, но это нереально, учитывая, насколько вы нарасхват. Придется расставить приоритеты и четко распланировать свой график. От алкоголя лучше воздержитесь, даже если очень хочется.

Рыбы

Новое чувство озарит вашу жизнь яркой вспышкой. Вы окажетесь в плену эмоций и страстей – сами от себя такого не ожидали. Причем речь сейчас не только о любви – вас также может посетить внезапный порыв небывалого вдохновения.

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