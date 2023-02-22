Лев Смирнов из Ижевска выступит в финале проекта «Голос. Дети» 22 февраля

Победителя проекта выберут сегодня. Фото: Первый Канал

22 февраля в эфир Первого канала выйдет финал шоу «Голос. Дети», одним из участников которого стал певец из Ижевска Лев Смирнов. Юный вокалист вошел в шестерку финалистов в составе команды МакSим.

Программа начнется в 21:35 по московскому времени. Помочь Льву и проголосовать за него можно будет с помощью СМС с номером артиста на номер 4447 (стоимость сообщения - 50 рублей). Бесплатное подтверждение отданного голоса обязательно.

Напомним, что ранее Лев приходил на эфир наших коллег из радио «Адам» и рассказал о том, что происходит за кулисами проекта.

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