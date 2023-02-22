Первый теленок «из пробирки» появился на свет в Удмуртии

В скором времени ожидаются еще такие телята Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В феврале в Удмуртии родилась первая корова, которую зачали с помощью пересадки замороженного эмбриона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Теленка зачали методом IN VIVO от осеменения сексированным семенем, т.е. разделенным на X и Y- содержащие сперматозоиды. В качестве донора взяли корову голштинской породы.

В Игринском районе от свежих эмбрионов на свет появились 4 коровы и 4 бычка. Такое оплодотворение дает региону возможность на разведение качественных телят. Такие коровы имеют высокий экономический индекс и высокую оценку по молоку, жиру и белку, а также они дольше живут.

В скором времени в Игринском и Можгинском районах ожидаются телята от замороженных эмбрионов.

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