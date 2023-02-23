Погода в Ижевске на день: небольшой снег и гололедица

Сегодня пройдет снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 23 февраля, и «Комсомолка» поздравляет своих читателей с Днем защитника Отечества. Но для начала расскажет, какая сегодня погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -8…-10 градусов. Временами ожидается небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица.

В выходные придет настоящая весна.

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