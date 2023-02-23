Дезориентированного мужчину ищут рядом с Ижевском

Пропавший. Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

В Ижевске ищут пропавшего Гайнуллина Семена Зайнулловича 1954 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Пропавший вышел из магазина «Лента» на Камбарской и перестал выходить на связь. В Новом Мартьяново, где он живет, не появлялся.

Мужчина дезориентирован, ранее он пропадал.

Нужны добровольцы для поиска на авто. Сбор объявляется в 10:30 около «Ленты» на Камбарской.

Приметы: рост 160-165 см, худощавый. Был одет в черные брюки и черную зимнюю куртку с капюшоном.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Балерине Елене Евсеевой присвоили звание заслуженной артистки Удмуртии

Тест: какие необычные факты вы знаете про Ижевск периода Гражданской войны?

Не только огурцы: что подорожало в Удмуртии в 2023 году и что дальше будет увеличиваться в стоимости