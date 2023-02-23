Дезориентированного мужчину ищут рядом с Ижевском

Пропавший. Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»
В Ижевске ищут пропавшего Гайнуллина Семена Зайнулловича 1954 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Пропавший вышел из магазина «Лента» на Камбарской и перестал выходить на связь. В Новом Мартьяново, где он живет, не появлялся.
Мужчина дезориентирован, ранее он пропадал.
Нужны добровольцы для поиска на авто. Сбор объявляется в 10:30 около «Ленты» на Камбарской.
Приметы: рост 160-165 см, худощавый. Был одет в черные брюки и черную зимнюю куртку с капюшоном.
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