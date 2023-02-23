На трех километрах региональных дорог в Удмуртии появится освещение в рамках нацпроекта

Свет появится на двух участках дорог Фото: Мария Бакланова

В этом году на двух участках региональных трасс появится освещение – на дорогах Бурино-Чепца-Полом-Кез и Миндерево-Малая Пурга-Агрыз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На дороге Бурино-Чепца-Полом-Кез свет появится через деревню Речка Люк на участке длиной 1 км.

«Освещение дороги нам жизненно необходимо. Деревня Речка Люк небольшая, но в ней живет много семей с детьми. Поэтому вопрос безопасности нас очень волнует. Трасса оживленная, проходит через всю деревню, при этом тротуаров нет, люди ходят по дороге. Конечно, это очень опасно, поскольку дорога практически не освещена. Несколько лет назад здесь было смертельное ДТП, погиб ребенок. Повторения трагедии мы не хотим», – прокомментировала Анастасия Лекомцева, начальник Каменно-Задейского территориального отдела Администрации Балезинского района.

Участок линии освещения на трассе Миндерево-Малая Пурга-Агрыз пройдет от федеральной трассы до Малой Пурги. Протяженность дороги, на которой появится свет, составит 2 км.

«Конечно, установить освещение на всех трассах республики одномоментно не получится, но включить в работу сложные, аварийно-опасные участки – это жизненно необходимо. Один из них - участок дороги от федеральной трассы до Малой Пурги, до Агрыза. Он всегда загружен транспортом, потому включение объекта в нацпроект можно только приветствовать. Кроме того, это сделает более комфортной жизнь местных жителей», – считает Андрей Цаплин, член Штаба Народного фронта.

Он также отметил, что ДТП зачастую происходят в темноте, потому что люди не успевают сориентироваться.

Общая протяженность участков, где появится свет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – 3 км. Все работы согласовывали с ГИБДД на основе анализа дорожной ситуации.

Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, отметил, что цель нацпроекта – повышение безопасности.

«В Удмуртии эти работы мы проводим комплексно. Приводим к нормативу дорожное покрытие, ремонтируем разделительные барьеры, пешеходные ограждения и, конечно, устанавливаем наружное освещение. К примеру, в 2022 году светлее стало на двух перекрестках региональных трасс в Завьяловском и Глазовском районах. И это лишь малая часть проводимой работы», – говорит министр.

Всего в рамках нацпроекта уже осветили 10 участков региональных дорог протяженностью более 10 км.

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