В Удмуртии задержали сбившего пенсионерку на улице Тракторной водителя

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске задержали водителя, который сбил насмерть пенсионерку на ул. Тракторной. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, ДТП произошло ранним утром накануне напротив дома №94 по ул. Тракторной 22-летний водитель сбил женщину 1958 года рождения. Она скончалась. Мужчина скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД во время оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Ему избирают меру пресечения. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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