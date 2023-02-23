Гороскоп на день: 24 февраля Тельцы проявят себя как талантливого руководителя, а Дев ждет яркий секс

Гороскоп на 24 февраля Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет завтра представителей разных знаков зодиака.

ОВЕН

Кто-то пытается заставить вас ему подчиняться, но вы в силу природного упрямства не позволите этого. И поделом!

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам придется проявить себя как талантливого руководителя. И ваши подчиненные будут вами восхищаться.

БЛИЗНЕЦЫ

К Близнецам придет ощущение внутренней свободы и полета. А еще можно позволить себе все, что душеньке угодно.

РАК

Справиться с проблемами в одиночку не получится – нужно позвать на помощь друзей. Зато все покажется не таким страшным.

ЛЕВ

Сегодня может произойти событие, которое потянет за собой цепочку других происшествий. Хотя поначалу оно даже не покажется значительным. Но в итоге круто переменит вашу жизнь.

ДЕВА

Дев ждет яркий, незабываемый секс. Но это будет краткосрочная связь.

ВЕСЫ

Вторая половинка может устроить сцену ревности, причем совершенно без причин. Выяснять отношения на эмоциях бесполезно. Дождитесь, когда партнер остынет, и только после этого обсуждайте проблему.

СКОРПИОН

К Скорпионам без приглашения заявится шумная компания. Увы, не всем людям свойственно чувство такта.

СТРЕЛЕЦ

День окажется хаотичным – беспорядок и дома, и на работе, и в семье. Придется немало усилий приложить, чтобы разложить все происходящее по полочкам.

КОЗЕРОГ

Могут обостриться хронические заболевания. Постарайтесь лишний раз не выходить на улицу, чтобы не простудиться.

ВОДОЛЕЙ

Все дела успешно решатся, и вы сможете со спокойным сердец отдохнуть. Ни в чем себе не отказывайте – деньги придут, а кроме вас никто не будет баловать вашего внутреннего ребенка.

РЫБЫ

День окажется насыщенным, причем исключительно позитивными событиями. Вы переживете немало интересных моментов, которые принесут вам радость.

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