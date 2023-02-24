Баня загорелась в одной из деревень Удмуртии

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В ночь на 24 февраля в деревне Шудья Завьяловского района загорелась баня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку, также повредилась кровля. Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

Предварительной причиной стала разделка перекрытия здания, которая отсутствовала или не соответствовала размерам

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