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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 11:31

Баня загорелась в одной из деревень Удмуртии

Отсутствовала или не соответствовала размерам разделка перекрытия здания
Гужавина Алина
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

В ночь на 24 февраля в деревне Шудья Завьяловского района загорелась баня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку, также повредилась кровля. Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

Предварительной причиной стала разделка перекрытия здания, которая отсутствовала или не соответствовала размерам

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