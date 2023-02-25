Погода в Ижевске на день: 25 февраля в городе снег и до -8°С

Ветер будет сильным! Одевайтесь теплее Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -8°С. Ветер южный со скоростью 4,3 м/с. Ночью потеплеет до -6°…-5°С.

Хорошего вам дня!

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