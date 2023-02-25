Погода в Ижевске на день: 25 февраля в городе снег и до -8°С

Ветер будет сильным! Одевайтесь теплее
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше -8°С. Ветер южный со скоростью 4,3 м/с. Ночью потеплеет до -6°…-5°С.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на своем концерте в баре Ижевска
Александр Богачев стал новым директором автозавода «Лада Ижевск»
Гороскоп на день: 25 февраля Стрельцы будут склонны к импульсивным поступкам, а Раков ждут деловые знакомства