Гостайну чуть не раскрыл сотрудник УФСИН из Удмуртии

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За обработкой документов, содержащих гостайну, попался сотрудник УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчина обрабатывал информацию через компьютер, подключенный к локальной сети учреждения. Содержимое документа могли увидеть третьи лица, что является нарушением требований законодательства.

Сотрудника предупредили о недопустимости подобных действий.

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