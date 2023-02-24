Гостайну чуть не раскрыл сотрудник УФСИН из Удмуртии

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За обработкой документов, содержащих гостайну, попался сотрудник УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Мужчина обрабатывал информацию через компьютер, подключенный к локальной сети учреждения. Содержимое документа могли увидеть третьи лица, что является нарушением требований законодательства.
Сотрудника предупредили о недопустимости подобных действий.
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