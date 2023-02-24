Памятник бойцам спецоперации открыли в Ижевске

Скульптуру открыли 24 февраля. Фото: t.me/s/oleg_garin

В Ижевске в дату годовщины специальной военной операции у Дома детского творчества открыли скульптуру, посвященную российским бойцам. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин.

Памятник находится у мемориала пограничникам, десантникам и участникам других локальных конфликтов.

«Вместе с моими друзьями, соинициаторами установки памятника, мы не раз бывали на линии фронта, общались с жителями Донбасса. Местные жители с теплотой встречают русского солдата и говорят, что давно ждали защиту с нашей стороны», — написал депутат.

Также он отметил, что скульптура выражает благодарность российским защитникам.

Мастера лепили фигуру с натуры. Теперь у Дома детского творчества стоит солдат в полной амуниции и рядом фигура девочки, которая передает ему букет цветов.

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