Два частных хозяйства загорелись в Удмуртии

Тушить огонь помогали добровольцы
Фото: Мария Бакланова
24 февраля примерно в 10:20 в деревне Большой Жужгес Увинского района загорелись два частных хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Огонь уничтожил сено. А также пламя задело навес, 3 стайки и стены хлева на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, хозяйства загорелись из-за короткого замыкания в электросети освещения под навесом.
Тушить огонь помогали 5 местных жителей. Добровольная команда прокладывали рукавную линию и разбирали постройки.
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