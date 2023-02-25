Два частных хозяйства загорелись в Удмуртии

Тушить огонь помогали добровольцы Фото: Мария Бакланова

24 февраля примерно в 10:20 в деревне Большой Жужгес Увинского района загорелись два частных хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил сено. А также пламя задело навес, 3 стайки и стены хлева на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, хозяйства загорелись из-за короткого замыкания в электросети освещения под навесом.

Тушить огонь помогали 5 местных жителей. Добровольная команда прокладывали рукавную линию и разбирали постройки.

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