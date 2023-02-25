Гороскоп на день: 26 февраля Девам нужно провести спокойный денек в одиночестве, а Рыбам – перестать себя накручивать

Любые неудачи можно преодолеть Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет завтра представителей разных знаков зодиака.

ОВЕН

Груз, который вы несете на своих плечах слишком тяжел для вас и совсем скоро начнет утягивать на дно. Постарайтесь найти достойного компаньона, который смог бы разделить с вами эту ношу.

ТЕЛЕЦ

Ваши близкие поддержат вас на пути к мечте. Кто-то предложит помощь, а кто-то – даст действительно дельный совет. Не бойтесь делиться планами! С такой поддержкой как у вас совсем скоро они станут целями.

БЛИЗНЕЦЫ

Все негативные мысли будут влиять и на происходящее в вашей жизни. Так что старайтесь даже плохие события воспринимать позитивно. А не то негатив словно магнит продолжит притягивать к вам неудачи.

РАК

Не стоит пытаться самоутвердиться за чужой счет. Даже самой безобидной шуткой можно ненароком задеть больное место другого человека и испортить отношения. Помните, чтобы сделать себе комплимент вовсе не обязательно унижать кого-то еще.

ЛЕВ

Сегодня вы почувствуете себя намного легче, чем обычно. Наконец-то удастся избавиться от накопившегося стресса. Вместо этого внутри появится куча энергии, которую необходимо куда-то выплеснуть. Может пришло время заняться спортом?

ДЕВА

Пришла пора отпустить обиды и сетования на судьбу. Неудачи происходят со всеми, а счастье – это не константа, а временное состояние, которое нужно успеть «словить». В идеале стоит провести спокойный денек в одиночестве и подумать о планах на будущее.

ВЕСЫ

Хороший день для встречи со старыми друзьями. И не скупитесь на теплые слова! Вы давно не виделись с ними, а над дружбой, как над любыми другими отношениями нужно работать.

СКОРПИОН

Наконец-то появится время для самих себя. Почему бы не провести его за любимым увлечением? А еще лучше сделать что-то своими руками, а результат подарить близкому человеку.

СТРЕЛЕЦ

В последнее время вы так часто думаете об одном человеке… Может пришло время связаться с ним? Возможная встреча пройдет удачно для вас обоих, главное не забывайте быть искренними.

КОЗЕРОГ

Сегодня вас сопровождает спокойная и стабильная удача. В какое бы дело вы не ввязались, везде будете не заменимыми. В любой компании есть тот человек, на которого все равняются. Почему бы вам не стать таким примером для окружающих?

ВОДОЛЕЙ

Не стесняйтесь проявлять себя! Вы способны на гораздо большие вещи, чем вы думаете. Как только вы поверите в себя, не только вы, но и мир вокруг вас заиграет новыми красками.

РЫБЫ

Иногда так сложно отпустить неудачу и перестать накручивать себя. В такие моменты нужно помнить, что мы в любой ситуации поступаем наилучшим доступным способом, ведь мы не можем учесть те факторы, которые узнаем в будущем. Отпустите себя и жить станет легче.

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