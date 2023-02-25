В Удмуртии ищут 17-летнюю девушку-подростка из Пермского края

В последний раз Екатерину видели 15 февраля. Фото: ПСО «Регион 18» ВКонтакте

Вот уже 10 сутки ищут пропавшую в Пермском крае Красильникову Екатерину. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «РЕГИОН 18».

В последний раз Екатерину видели 15 февраля на улице Ленина в Чайковском. По некоторым данным подросток может находиться в Удмуртии.

Приметы: выглядит на 16-17 лет, рост 160 см, плотного телосложения. У девушки голубые глаза и русые волосы длиной до плеч.

В момент пропажи была одета в красный спортивный костюм, серую длинную куртку со светоотражающим капюшоном и темно-серые ботинки с белой опушкой. Также при себе у нее был фиолетовый рюкзак с черными и белыми разводами (принт галактика).

Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Екатерины, просьба сообщить об этом по телефону горячей линии отряда ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или на единую всероссийскую горячую линию по телефону: 8 800-30-112-01, а также в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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