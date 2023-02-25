Жители Удмуртии собрали средства и гумпомощь для участников СВО в ходе марафона «Все для победы»

Марафон транслировался на радиостанциях Фото: Мария Бакланова

23 февраля жители Удмуртии приняли участие в 4-часовом марафоне «Все для победы», нацеленным на сбор средств для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Марафон транслировался на радиостанциях «Моя Удмуртия» (100.1 FM, 12+) и «Адам» (104.5 FM, 12+), а также в группе ВКонтакте «Ижлайф». Гостями мероприятия стали депутаты, общественные деятели, волонтеры и участники СВО. Целью марафона стал сбор средств и гуманитарной помощи для военнослужащих. В течение 4-часового эфира слушатели могли перечислить любую сумму по региональному QR-коду, а также передать вещи лично в штабах Общероссийского народного фронта и общественной поддержки.

«Все собранные средства пойдут на лекарства и одежду, а также технические средства. Особенно нужны квадрокоптеры. Но главное – в принципе ощущать поддержку всей страны, объединение армии и народа», – поделился участник специальной военной операции Павел Густенев.

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