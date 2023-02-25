Какие финансовые операции нужно избегать, чтобы не попасть под блокировку банков

Предупреждайте банки о крупных переводах заранее Фото: Амир Закиров

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в своей беседе с RT рассказала о том, какие финансовые операции банки могут посчитать подозрительными и что делать, чтобы не попасть под блокировку.

Банки всегда внимательно следят за активностью своих клиентов. Это необходимо для своевременного выявления мошенничества и нарушений налогового законодательства. Под подозрение банка можно попасть в случае, если за день клиент проводит более 30 операций. Также сотрудники могут счесть подозрительными операции по начислению безналичных средств между физлицами в размере более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц. Кроме того, странным считается отсутствие платежей, обеспечивающих жизнедеятельность. Например, коммунальные платежи, услуги связи и покупка товаров. Но большие шансы попасть под блокировку имеет клиент, который собрал комбинацию из нескольких перечисленных пунктов.

«Поэтому за то, что вы не платите с вашей карты за свет и газ, карательные санкции применять не будут. Также, согласно ФЗ №115, банки обязаны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тыс. рублей или такую же сумму в другой валюте», – сказала эксперт.

Поэтому, если вы все же планируете делать крупные переводы во избежание разборок с банком лучше заранее предупредить его сотрудников о ваших планах, а также подготовить документы, которые могут подтвердить экономическую целесообразность такой операции. К примеру, это может быть договор купли-продажи.

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