Биатлонист Поварницын победил в суперпасьюте на чемпионате России в родном Ижевске

Фото: Сборная России по биатлону @vk.com/russianbiathlon

25 февраля в столице Удмуртии прошел финал гонки преследования на PARI чемпионате России. Победителем в мужском суперпасьюте стал биатлонист из Ижевска Александр Поварницын.

Поварницын преодолел дистанцию в 7,5 километра всего за 18 минут и 27,7 секунды. На огневых рубежах спортсмен допустил один промах.

На втором месте расположился биатлонист Антон Смольский, который отстал от Поварницына на 0,8 секунды. Он также допустил 3 промаха. И бронзу получил Карим Халили из Московской области. Его результат – +7,6 секунды и 3 промаха.

Также в этот день прошла женская гонка, победительницей которой стала Тамара Дербушева с результатом в 20 минут и 34,7 секунды при 1 промахе. На втором месте Ирина Казакевич (+53,4 секунды и 5 промахов), а на третьем – Екатерина Носкова (+1,001 минуты и 5 промахов).

Завтра в Ижевске пройдет финальные гонки чемпионата. Спортсмены сразятся в большом масстарте.

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