Погода в Ижевске на день: 26 февраля ожидается снег и -3 °С

В Ижевске ожидается снег с дождем Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Воскресенье – отличный повод провести время с друзьями и близкими. Пришло время настраиваться на день полный радости и веселья, а мы расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, возможен снег с дождем. Днем температура воздуха составит около -1…-3 °С.

Ночью снегопад продолжится, столбик термометра опустится до -2 °С. Ветер южный 5 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%, магнитное поле спокойное.

Берегите себя и отличного вам дня!

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