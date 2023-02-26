Гороскоп на день: 27 февраля Тельцы ощутят биение жизни, а Девы – защиту Вселенной

Время настроиться на удачу Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Выбор на вашем пути не станет решающим. Любое ваше решение будет верным. Главное – верьте в себя и в свои силы.

ТЕЛЕЦ

Скорость, с которой меняется ваша жизнь, не поддается логике. Не стоит пытаться подчинить ей происходящее. Самое время расслабиться и ощутить свободу.

БЛИЗНЕЦЫ

Навалившиеся печали серьезно пошатнут душевное равновесие вас и ваших близких. Пришла пора проявить свои лидерские качества. Взгляните на ситуацию под новым углом и действуйте.

РАК

Проявите терпение к происходящему вокруг вас. Расслабьтесь. Чтобы настроиться на продуктивную работу, вам понадобиться свежий взгляд.

ЛЕВ

Любовь к своему делу непременно поможет вам справиться с жизненными трудностями. Боритесь за свое счастье и оно придет к вам в руки.

ДЕВА

Боль будет кратковременной, но действительно необходимой, чтобы ощутить то, насколько мир заботиться и оберегает вас от бед. Вы очнетесь от сладкого сна.

ВЕСЫ

Вселенная предстанет перед вами в ярких красках. Впервые за долгое время вам удастся четко разглядеть свое место в ней. Цените этот подарок судьбы.

СКОРПИОН

Одиночество покинет вас с первыми лучами солнца. Сегодня важный день. Вы ощутите прилив невероятной энергии. Не тратьте ее попусту. Настал момент для духовного возрождения.

СТРЕЛЕЦ

Мечты и надежды не будут напрасны, если вы проявите немного силы воли, чтобы их воплотить. Любая идея найдет место в вашей жизни. Сосредоточьтесь и действуйте.

КОЗЕРОГ

Магия начинает зарождаться в мелочах. Внимательно следите за ними. Только в том случае, если вам удастся поймать вдохновение и создать настоящий шедевр.

ВОДОЛЕЙ

Пришла пора двигаться вперед, несмотря на препятствия, что могут стать на вашем пути. Жизнь удивительна, поэтому рано или поздно, но вы найдете свой путь.

РЫБЫ

Не всегда прошлое приносит счастье. Однако именно в нем мы можем найти множество ценных уроков. Звезды советуют прислушаться к себе и отпустить то, что гнетет.

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