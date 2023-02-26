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НовостиОбщество26 февраля 2023 11:20

Гидрометцентр Удмуртии предупреждает о метеле и мокром снеге

Жителей Ижевска просят быть осторожными на дорогах
Дана Солнцева
Надорогах гололдица

Надорогах гололдица

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Метель и гололед ожидаются в ночь с 26 на 27 февраля. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По данным Гидрометцентра региона ночью и в первую половину дня 27 февраля в Ижевске ожидается усиление южного ветра до 15-16 м/с, метель, а также гололед.

Жителей города просят проявлять осторожность на дороге.

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