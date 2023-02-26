Гидрометцентр Удмуртии предупреждает о метеле и мокром снеге

Надорогах гололдица Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Метель и гололед ожидаются в ночь с 26 на 27 февраля. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По данным Гидрометцентра региона ночью и в первую половину дня 27 февраля в Ижевске ожидается усиление южного ветра до 15-16 м/с, метель, а также гололед.

Жителей города просят проявлять осторожность на дороге.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске сожгли чучело Масленицы на Центрльной площади

75 единиц спецтехники направлены на борьбу со снегом на улицах Ижевска