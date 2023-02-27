Погода в Ижевске на 27 февраля: до +2 °С и снег

27 февраля в Ижевске будет снежно. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают снежную погоду. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха 0…+2 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ожидается снег.

Ночью температура воздуха 0 … -2 °С. Осадки в виде мокрого снега..

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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