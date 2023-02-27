Погода в Ижевске на 27 февраля: до +2 °С и снег

27 февраля в Ижевске будет снежно. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают снежную погоду. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха 0…+2 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ожидается снег.
Ночью температура воздуха 0 … -2 °С. Осадки в виде мокрого снега..
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вперед, к победе: 12 фото с Чемпионата России по биатлону
Заведующую детского сада в Удмуртии осудят за мошенничество с зарплатами