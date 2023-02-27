Один человек пострадал в столкновении легковушки и грузовика в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте

Примерно в 21:01 26 февраля на 112 км трассы М-7 произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

Недалеко от деревни Бобья-Уча столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП пострадал ДТП легкового автомобиля.

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