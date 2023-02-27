Онколог дал рекомендации для снижения риска возникновения рака легкого

В первую очередь стоит отказаться от вредных привычек Фото: Архив КП

Онколог, химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в своей беседе с RT поделился советами для снижения риска заболевания раком легких.

По словам специалиста, в высокую группу риска в первую очередь входят курильщики и люди, которые работают на производстве асбеста, лакокрасочных материалов или на угольных шахтах.

«Среднестатистический больной раком легкого – это курящий мужчина в возрасте примерно 50-60 лет. Но нередко встречаются и такие пациенты, которые никогда не курили, не работали на вредных производствах, а у них рак легкого. В этом случае мы говорим о стечении нескольких обстоятельств: генетические факторы и неблагоприятное влияние факторов внешней среды», – сказал врач.

К генетическим факторам относятся особенности работы клеток в организме и наследственность. Однако рак легкого – это одно из немногих онкологических заболеваний, которое можно предупредить. В первую очередь нужно отказаться от никотина. Исследователи уверены, что возможность развития рака у курильщиков в 10-12 раз выше, чем у людей без этой вредной привычки. Также необходимо раз в год посещать кабинет флюорографии или рентгенографии.

«Причем рентген более предпочтителен. КТ была бы еще лучше, но это дорогостоящий метод исследования. При регулярном обследовании можно поймать рак на ранней стадии, а чем менее распространенный процесс, тем больше у нас шансов помочь больному», – сказал Астраханцев.

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