За минувшие сутки в Удмуртии выявили 91 случай заражения коронавирусом

51 из 91 больного выявили в Ижевске Фото: Мария Бакланова

На 27 февраля по республике выявили еще 91 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 13 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 51 больного выявили в Ижевске. 28 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 14 детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,13 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, в последнее время жители региона стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.

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