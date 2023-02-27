Молоко и картофель подорожали в Удмуртии

На 4,1% подорожала зубная паста Фото: Мария Бакланова

С 14 по 20 февраля в Удмуртии подняли цены на молоко: +1,6 руб. и мясные консервы для детского питания: +25,1 руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

Кроме того, подорожали картофель: +0,9 руб., репчатый лук: +1,4 руб. и бананы: +1,5 руб. Но есть и снижение цен. Значительно изменилась стоимость огурцов: -33,6 руб. Напомним, еще недавно кг огурцов в ижевских магазинах стоил около 400 рублей. «Комсомолка» прошлась по прилавкам и сравнила сколько кг привезенных из-за рубежа фруктов можно купить на эту сумму. Помимо огурцов подешевели творог: -10,7 руб., колбаса полукопченая: -17,2 руб. и вареная: -9,6 руб., а также фруктово-ягодные консервы для детского питания: -12 руб.

Из непродовольственных товаров первой необходимости на 4,1% подорожала зубная паста. Также повысились цены на спички и туалетное мыло – на 3,9%. На 1,7% снизилась цена на стиральный порошок.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов одержал победу на чемпионате России по биатлону

В Удмуртии мужчина и женщина заблудились на снегоходе

В Ижевске сожгли чучело Масленицы на Центрльной площади