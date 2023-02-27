Из-за оставленной без присмотра свечи в Ижевске загорелась двухкомнатная квартира

Пламя повредило отделку и имущество на 10 квадратных метров
Фото: Алена Селезнева
26 февраля примерно в 8:48 в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелась двухкомнатная квартира на последнем этаже 5-этажного дома на улице Дзержинского. Пламя повредило отделку и имущество на 10 квадратных метров.
По предварительным данным, квартира загорелась из-за оставленной без присмотра зажженной свечи.
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