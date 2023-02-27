Гороскоп на день: 28 февраля у Скорпионов возможен новый роман, а у Стрельцов на горизонте замаячит прошлое

Ваша судьба только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 28 февраля прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Утро будет весьма суматошным. Возьмите себя в руки и быстро сделайте все горящие дела. Вечер лучше провести в спортзале – выпустить накопившийся пар.

Телец

Свидания в этот день лучше Тельцам не назначать – срочные дела дадут о себе знать, неизбежны отмены встреч. Также не стоит проявлять свои чувства на виду у всех, у вас могут появиться завистники.

Близнецы

Отличный день, чтобы начать изучать что-то новое и совершенно непривычное для вас. Для отдыха выбирайте места подальше от дома. Не стройте иллюзий на счет ваших отношений с противоположным полом, сосредоточьтесь на самопознании.

Рак

Сократите потребление сладкого, кофе и углеводов. Иначе в ближайшее время окажетесь у врача. Последнего, кстати, лучше посетить незамедлительно. Так вы убережете себя от неприятных последствий.

Лев

Займитесь наведением порядка во всех сферах жизни. Лишние вещи, люди и отношения только тянут вас вниз. Избавьтесь от ненужного, тогда появятся то, о чем вы так долго мечтаете. Ваша эмоциональность навредит вам в отношениях со второй половинкой. Пока не время для нежностей.

Дева

Если вы не можете сосредоточится на рутинных делах, то и не стоит даже начинать. Срочные задания возникнут неожиданно, поэтому ваше внимание будет приковано именно к ним. Девам не стоит поддаваться самообману в отношениях.

Весы

Приятные знакомства станут для Весом той отдушиной, к которой они так долго шли. Не накладывайте ваш старый опыт на новое. Постарайтесь внести в эти отношения то, чего у вас не было вовсе.

Скорпион

Хороший и плодотворный день. Все дела будут идти по намеченному сценарию. Не стоит опираться на чужой опыт, рассчитывайте только на свои силы и знания. Если вы проявите инициативу, то вполне вероятно зарождение новых дружеский или романтический отношений.

Стрелец

Ваша небывалая работоспособность сделает вас заметными для ваших руководителей. Но будьте начеку, вероятно появление завистников. Прошлое напомнит о себе, будьте готовы дать отпор.

Козерог

Не стоит торопиться и бежать впереди паровоза. Вероятно, то что вы хотите сделать, прекрасно сделают другие. Лучше потратьте свои силы на преодоление разногласий с близкими людьми.

Водолей

День полный идей! Ваша фантазия будет рваться наружу. Но чтобы ваши гениальные замыслы не пропали, зафиксируйте их на бумаге. Давние знакомые принесут хорошие новости.

Рыбы

Рыбам не стоит полностью доверять своим чувствам, особенно когда речь заходит о конкретных действиях. Не стоит проявлять инициативу, лучше чуть помечтать. Рутинные дела на работе могут подождать.

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