AmRest продаст 215 ресторанов KFC компании из Ижевска «Смарт-Сервис»

Польский франчайзи управлял 215 ресторанами KFC в России Фото: Амир Закиров

Холдинг из Польши Amrest расторг договор о продажи сети ресторанов быстрого питания KFC с ООО «Альмира» и подписал новый договор с компанией из Ижевска «Смарт-Сервис». Об этом сообщает РБК.

До этого «Альмира» планировала выкупить 215 ресторанов. Сделка была одобрена ФАС. Однако теперь покупателем стал франчайзи «Смарт-Сервис», под управлением которого находилось 41 заведение. В ноябре компания выкупила еще 70 ресторанов у владельца бренда Yum! Brands.

Сейчас «Смарт-Сервис» требуется получить разрешение антимонопольного регулятора, необходимое для проведения сделки. Отметим, что Польский франчайзи управлял 215 российскими ресторанами KFC.

Напомним, что договор купли-продажи на права собственности на российские рестораны KFC с американской компанией Yum! Brands «Смарт-Сервис» заключила в октябре. В ноябре ФАС одобрила эту сделку. Однако франчайзи KFC обратились в кабинет министров России с просьбой приостановить сделку по продаже прав собственности на сеть Константину Котову. Они недовольны условиями договора.

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