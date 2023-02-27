Около 100 тысяч рублей украл мужчина из Ижевска у своей бывшей путем оформления на нее микрозаймов

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в краже около 100 тысяч рублей задержали 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина украл деньги у бывшей сожительницы. В ее квартире он взял телефон женщины и через интернет оформил на нее 10 микрозаймов. После этого он перевел эти деньги на свой счет и потратил их, в том числе на ставки в букмекерских конторах. Ижевчанка узнала о кредитах, когда ей начали приходить уведомления о задолженности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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